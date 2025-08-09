Ара Абрамян счел, что Армения от встречи в Вашингтоне и предварительных договоренностей с лидерами Азербайджана и США не получает для себя ничего значимого

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме стала "саммитом двух победителей и одного пораженца". Об этом заявил ТАСС президент Союза армян России Ара Абрамян.

"Теперь Пашинян все свое недовольство за международное унижение, кульминацией которого стало его участие в вашингтонском саммите двух победителей и одного пораженца, будет возмещать на собственном народе, продолжая политику гонений и мести в отношении тех, кто выступает в защиту государственного суверенитета, Армянской апостольской церкви и сохранения армянской идентичности", - сказал Абрамян.

Как он отметил, в реальности Армения, которая сейчас и так находится в уязвимом положении, от встречи в Вашингтоне и предварительных договоренностей между тремя лидерами не получает для себя ничего значимого. "Никаких правовых и иных гарантий своей безопасности ей не предоставляют. Только слова о грядущем "светлом будущем" и взаимные обещания "не мстить", - подчеркнул Абрамян.

Пашинян и Алиев 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне при посредничестве Трампа подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также подписали меморандум о разблокировании коммуникаций.

Дорога пройдет через Сюникскую область Армении и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Она будет носить название "Дорога Трампа". Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращения к ОБСЕ о роспуске Минской группы.