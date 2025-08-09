Эксперт Лисоволик: Путин и Трамп могут улучшить экономические отношения двух стран

Уже были сделаны официальные заявления относительно тех возможностей и перспектив, которые могут открываться перед двумя государствами после урегулирования геополитических вопросов, отметил член Российского совета по международным делам

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Экономические отношения России и США могут пойти по пути выхода на качественно новый уровень после предстоящей на Аляске встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при достижении урегулирования геополитических вопросов. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС член Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик.

"Уже были сделаны официальные заявления относительно тех возможностей и перспектив, которые могут открываться перед двумя странами после урегулирования геополитических вопросов. И в этом контексте, наверное, это можно интерпретировать как определенную степень и настроя, и готовности к ведению диалога в этом направлении. Я думаю, что можно ожидать, что, если ключевые геополитические соглашения достигаются, то достаточно оперативно обе стороны могут приступить к предметному обсуждению возможных сфер восстановления экономического сотрудничества, которое вполне может выйти за рамки, за периметр того, что было даже 6-7 лет назад", - сказал специалист, отвечая на вопрос об ожиданиях по итогам саммита на Аляске в сфере экономических отношений двух стран.

По мнению Лисоволика, обсуждение возможных сфер экономического взаимодействия может включать и новые области. "В принципе за последние месяцы уже обсуждались возможные сферы сотрудничества, в том числе и в промышленности, и в космическом отрасли, и, возможно, в финансовой секторе. То есть здесь очевидно, что определенный настрой и готовность к тому, чтобы рассмотреть достаточно широкий перечень возможных сфер сотрудничества есть. Все зависит от того, насколько быстро и насколько прочно будут утверждаться базовые соглашения по геополитическим вопросам", - подытожил он.