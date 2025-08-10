По заявлениям албанской стороны, сейчас "открыты почти все кластеры переговорного досье", отметил Алексей Зайцев

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Албания стремится добиться статуса полноправного члена в ЕС к 2030 году, руководство страны имеет амбициозные планы на этот счет. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Албании Алексей Зайцев.

Он напомнил, что страна получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2014 году, переговоры формально начались в 2022 году, поэтому вопрос евроинтеграции остается "ключевым направлением внешней и во многом определяет внутреннюю политику Албании", что является схожей картиной для всех государств Западных Балкан.

"В настоящее время, по заявлениям албанской стороны, открыты почти все кластеры переговорного досье, - сказал Зайцев. - Властями озвучены амбициозные планы завершить переговорный процесс к концу 2027 года и добиться полноправного членства в ЕС уже к 2030 году".

"Многие граждане связывают с обещанным членством в Евросоюзе надежды на повышение уровня жизни, лучшее образование, медицинское обслуживание и так далее", - конкретизировал посол.

Личные приоритеты Брюсселя превыше объективности

При этом Зайцев обратил внимание, что очень часто интересы Запада и государств-кандидатов не совпадают, в связи с этим "динамика интеграции Албании в ЕС по-прежнему будет определяться Брюсселем, прежде всего его стратегическими задачами".

В качестве примера дипломат привел решение Еврокомиссии от декабря 2023 года о запуске переговорного процесса по вопросу вступления Украины и Молдавии в ЕС, несмотря на "очевидную неподготовленность этих стран и отсутствие реального выполнения критериев членства". "На фоне этого решения затягивание переговорного процесса с Албанией, несмотря на масштабные реформы, проводимые здесь по требованию Евросоюза, вызывает вопросы как у властей, так и у рядовых граждан", - указал он.

"Становится очевидным, что перспективы евроинтеграции Албании зависят не столько от ее усилий, сколько от политической конъюнктуры в Евросоюзе, где внутренние приоритеты зачастую доминируют над принципом объективной оценки готовности этой или иной страны к вступлению в ЕС", - констатировал Зайцев.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.