В это время Киев нанимает в ВСУ убийц из латиноамериканских наркококартелей, отметил зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Европейские политики стремятся помешать американским попыткам помочь в урегулировании конфликта на Украине, в то время как Киев дошел до найма для участия в боях убийц из латиноамериканских наркококартелей. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Пока евроимбецилы пытаются воспрепятствовать американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта, агонизирующий бандеровский режим в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества. Дело дошло до убийц из картелей Колумбии и Мексики, названия которых известны всему миру по репортажам и сериалам про наркопреступность: «Клан дель Гольфо», «Синалоа», «Халиско нуэва генерасьон» и другие", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, "набором головорезов занимается компания «Сегюркол лтд» из Медельина", но солдаты из бойцов наркокартелей получаются плохие. "Поэтому наши воины уничтожают их так быстро, что грузоотправители не успевают забирать гробы всех, кто не нашел покоя в сырой земле", - отметил замглавы СБ РФ.