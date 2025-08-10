Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина увеличением числа атак по гражданским объектам демонстрирует свое отношение к готовящимся переговорам

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Москва не исключает, что Киев пойдет на провокации и теракты, чтобы обострить ситуацию в преддверии встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Увеличением числа атак по гражданским объектам Киев демонстрирует свое отношение к готовящимся переговорам Путина и Трампа, - написал дипломат в Telegram-канале. - Не исключаем варианты использования терактов и провокаций, чтобы обострить информационную повестку вокруг конфликта".

Ранее американский президент сообщил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник лидера РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Кремль ожидает, что следующая встреча двух президентов пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.