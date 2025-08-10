Кроме того, президенты России и Таджикистана обсудили вопросы двусторонней повестки дня

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудил итоги беседы со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, отметив договоренность о предстоящей встрече с главой США Дональдом Трампом на Аляске.

"Владимир Путин информировал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, отметив договоренность о предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Эмомали Рахмон высказался в поддержку усилий, направленных на долгосрочное урегулирование украинского кризиса", - указано в сообщении пресс-службы Кремля.

"Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, в котором в текущем году председательствует Республика Таджикистан", - отметили в Кремле.

30 сентября в Минске состоится заседание Совета глав стран СНГ. В повестку дня заседания глав правительств, как ожидается, будут включены 14 вопросов и проекты 25 документов, в том числе план реализации второго этапа стратегии экономического развития СНГ на 2026-2030 гг.

С 1 января 2025 года председательство в органах Содружества перешло от России к Таджикистану. Сопредседателями в СНГ стали РФ и Туркмения.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа - в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки.

В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в ней обоюдная.

Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин. Беседа продолжалась около 3 часов.