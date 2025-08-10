Она поблагодарила всех соратников и единомышленников за каждый миг общего дела

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила 10-летний юбилей назначения на должность. Дипломат рассказала, чего ожидала от службы и как это соотносится с реальностью.

"Заступая на этот пост, я и представить не могла, сколько всего будет. Знала, что это великая ответственность, что нельзя подвести ни руководство, впервые доверившее данное направление женщине, ни коллег-профессионалов, ни предшественников, среди которых [Виталий] Чуркин, [Григорий] Карасин, [Александр] Яковенко и другие выдающиеся дипломаты, - написала она в Telegram-канале. - Знала из опыта предыдущих лет практики на информационном направлении, что все непредсказуемо. Но, насколько все будет невероятно, даже в самых дерзких фантазиях не смоделировала бы никогда. Чего только не было. Было все. Не было только скучно".

Захарова поблагодарила всех соратников и единомышленников за каждый миг общего дела, за поддержку и веру, за силы и надежду. "Только за любовь не благодарю, потому что отвечаю взаимностью", - добавила дипломат, которая выдерживает многочасовые брифинги и всегда рада ответить на вопросы журналистов.

Ранее официальный представитель МИД РФ не раз отмечала, что патриотизм необходимо доказывать преданностью своей профессии, делу, которое она выполняет на благо всей страны. "Патриотизм - это не только любовь к стране, к ее природе, истории, к тем людям, которых я знаю, с кем я работаю и общаюсь. Но для меня патриотизм имеет другое измерение, оно не противоречит этому, но дополняет - это профессиональное отношение к своей работе, искреннее служение той профессии и работа на том направлении, за которое ты отвечаешь", - подчеркивала Захарова.