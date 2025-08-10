Речь идет о переменах в политике США и их союзников по РСМД, включая заморозку планов развертывания таких систем, указал замминистра иностранных дел РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россия давно предупреждала, что сохранит мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) только при условии перемен к лучшему в политике США и их союзников по РСМД.

Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы давно предупреждали, что если в политике Соединенных Штатов и их союзников в этой сфере не произойдет перемен к лучшему - а они, эти перемены, как минимум, должны были бы означать некую заморозку планов развертывания этих создаваемых в США систем на ТВД (театре военных действий - прим. ТАСС) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в Европе, - если не произойдет, то дело кончится тем, что мораторий мы дальше поддерживать не сможем", - сказал он.