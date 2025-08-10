В некоторых столицах по-прежнему допускают ядерную опцию как вариант реагирования на те или иные резко изменившиеся обстоятельства, отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Угроза глобального ядерного противостояния сохраняется, ее риск не снизился. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если вы говорите об угрозе глобального ядерного противостояния, то снижения этой угрозы в последнее время не наблюдается. Есть признаки того, что в некоторых столицах по-прежнему допускают ядерную опцию как вариант реагирования на те или иные резко изменившиеся, не в пользу этих столиц, обстоятельства. Это тревожный знак", - отметил Рябков в эфире телеканала "Россия-1".

"Он [риск] не снижается. Риск ядерного конфликта сохраняется", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.