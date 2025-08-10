План ввода войск с целью разгрома движения ХАМАС "наносит серьезный удар по перспективам двугосударственного решения палестино-израильского конфликта", указал и.о. постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский

ООН, 10 августа. /ТАСС/. Решение Израиля установить полный контроль над городом Газа и расширить военную операцию в палестинском анклаве является грубым нарушением международного права и наносит серьезный удар по перспективам мирного урегулирования. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совета Безопасности.

"Эти действия израильского руководства грубо нарушают международное право, демонстрируют его открытое пренебрежение как призывами международного сообщества, так и решениями Совета Безопасности ООН", - сказал Полянский, комментируя решение военно-политического кабинета Израиля.

По словам дипломата, план ввода войск с целью разгрома движения ХАМАС и установления тотального контроля "наносит крайне серьезный удар по перспективам двугосударственного решения палестино-израильского конфликта".

Вечером 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху план взятия под контроль всей территории города Газа и расширения операции в палестинском анклаве.