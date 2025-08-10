Глава ДНР отметил грамотные и выверенные действия российских подразделений

ДОНЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Ситуация стремительно ухудшается для подразделений ВСУ в Красноармейске (украинское название - Покровск) ДНР из-за продвижения ВС РФ в районе города, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Красноармейское направление. Здесь концентрация внимания на дороге Красноармейск - Доброполье. Здесь мы видим, что наши подразделения действуют достаточно широким фронтом, и, по сути, для противника, особенно после освобождения Новоэкономического - но это имеется в виду уже для Димитрова ухудшение позиций, но и для Красноармейска - ситуация продолжает стремительно ухудшаться", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава региона отметил грамотные и выверенные действия российских подразделений, которые в том числе выполняют задачи по минимизации своих потерь.