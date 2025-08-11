Рябков: РФ будет играть на упреждение в сфере РСМД для гарантии безопасности

Запад воспринял сигнал России о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, это имело отрезвляющий эффект, заявил замглавы МИД России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россия никогда не смирится с методами шантажа и давления оппонентов, не идет на эскалацию первой и будет действовать в сфере РСМД на упреждение для гарантированного обеспечения своей безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу "Россия-1".

"У нас в том, что делается в сфере РСМД, как и в целом в сфере военного строительства, действия обусловлены заботой о гарантированном обеспечении нашей безопасности. Мы отвечаем на то, что для наших противников и оппонентов приемлемо как попытка нажима, давления, шантажа, диктата в отношении России. Мы с этим никогда не смиримся", - подчеркнул Рябков.

"Если ценой нашего ответа на эту политику является возрастание напряженности, тогда пусть это будет "эскалация" - называйте, как хотите, - но мы не идем на эскалацию первыми. Я вот о чем говорю. Есть варианты, когда нужно сыграть на упреждение, когда нужно предвосхитить какие-то шаги, которые может потенциальный противник предпринять, и тогда это тоже, безусловно, делается и будет делаться", - добавил он.

Запад воспринял сигнал России о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, это имело отрезвляющий эффект, заявил замглавы МИД РФ.

"У нас есть вполне достоверные источники, подтверждающие, что результат искомый достигнут, эффект отрезвляющий имеет место", - сказал он.

Госсекретарь США Марко Рубио не обращался к Москве в связи с заявлением России о выходе из РСМД, заявил заместитель министра иностранных дел РФ.

"Звонка Рубио не было. И по большому счету мы и не ожидали, что это будет. Заявление МИД о выходе из моратория содержит целый ряд конкретных и даже специализированных отсылок к тому, что происходит вокруг. И я уверен, что те, кому это положено с точки зрения служебных обязанностей в тех или иных структурах, также замыкающихся на военную сферу и безопасность на Западе, это очень четко отследили и зафиксировали", - отметил высокопоставленный дипломат.