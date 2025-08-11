Замглавы МИД РФ отметил, что публичная реакция западных стран была "достаточно глухая и невнятная"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Запад воспринял сигнал России о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, это имело отрезвляющий эффект. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Обратила на себя внимание такая достаточно глухая и невнятная публичная реакция этой группы на наше объявление. Это было ожидаемо. Здесь работает логика такая: вот русские пошли на важный и значимый шаг, давайте не будем сами, демонстрируя собственные эмоции и тревогу по этому поводу, добавлять им очков. Мы это тоже видим. У нас есть вполне достоверные источники, подтверждающие, что результат искомый достигнут, эффект отрезвляющий имеет место", - сказал замминистра в эфире телеканала "Россия-24".

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между СССР и США в 1987 году. Он не позволял размещать ракетные пусковые установки, баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью полета от 500 до 5 500 км. В 2019 году США вышли из этого соглашения. Москва была готова не производить и не размещать ракеты до тех пор, пока Вашингтон не будет развертывать эти системы в каком-то из регионов мира.