Указ вступил в силу 11 августа

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Дмитрий Бердников освобожден от должности первого вице-премьера ДНР, соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин.

"Освободить Бердникова Дмитрия Викторовича от должности первого заместителя председателя правительства ДНР", - сказано в документе.

Указ подписан и вступил в силу 11 августа.

Бердников был первым зампредом регионального кабмина с февраля. Кроме того, курировал сферы строительства, ЖКХ, транспорта и перевозок, гражданской обороны и ЧС. С мая 2023 года был вице-премьером республики.