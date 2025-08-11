Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Александра Грушко спецпредставителем, чьи обязанности предусмотрены договором о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Возложить на заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александра Викторовича обязанности специального представителя Российской Федерации, предусмотренные пунктом 3 статьи 8 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного в городе Минске 6 декабря 2024 г.", - говорится в документе.

Согласно пункту 3 статьи 8 соответствующего договора стороны должны назначить "специальных представителей, которые будут встречаться не реже двух раз в год для обзора действия договора и разработки в случае необходимости предложений по мерам повышения его эффективности для рассмотрения главами государств".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил заместителя министра иностранных дел республики Игоря Секрету спецпредставителем Минска по вопросам реализации договора с РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Об Александре Грушко

Грушко родился в 1955 году в Москве. В 1977 году окончил Московский государственный институт международных отношений, с того же года на дипломатической службе. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате министерства, работал в посольствах СССР в Нидерландах (1977-1980 года), Бельгии (1985-1990 года). С 1996 по 2000 года возглавлял делегацию РФ по вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями на венских переговорных форумах, представитель России в Совместной консультационной группе по ДОВСЕ, Консультативной комиссии по открытому небу и на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

В 2001-2005 годах - заместитель директора, директор департамента общеевропейского сотрудничества. В 2005-2012 годах - заместитель министра иностранных дел РФ. В 2012-2018 годах - постоянный представитель РФ при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Должность заместителя министра иностранных дел РФ занимает с 2018 года.

Владеет английским, нидерландским и французским языками.