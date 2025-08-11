При вводе запроса с данными занимавшей должность начальника Главного управления по вопросам миграции на сайте ведомства в разделе руководства указана ошибка "404"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова, занимавшая должность начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, исчезла из списка руководства ведомства. В этом убедился корреспондент ТАСС.

При вводе запроса с данными Казаковой на сайте МВД РФ в разделе руководства указана ошибка "404". "К сожалению, запрошенный вами документ не найден", - говорится в сообщении на сайте.

Казакова был назначена на должность начальника главного управления по вопросам миграции указом президента РФ 8 февраля 2019 года.

В начале апреля 2025 года на базе главного управления по вопросам миграции была создана служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Как отмечено в указе, это было сделано "в целях совершенствования государственного управления в сфере миграции" в России. Руководителем был назначен генерал-полковник полиции Андрей Кикоть.