Западники решили сосредоточить усилия на экономической войне, в первую очередь блокировании морских перевозок углеводородов, удобрений, продовольствия, указал помощник президента РФ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Море постепенно становится главной ареной борьбы Запада против России. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"Морские просторы постепенно становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада. Осознав невозможность нанести прямое поражение России на поле боя, западники решили сосредоточить усилия на экономической войне, в первую очередь блокировании морских перевозок углеводородов, удобрений, продовольствия и другого стратегического экспортного сырья", - сказал Патрушев, комментируя возрастающие военные угрозы со стороны ВМС стран НАТО на Балтике, Черном море и в Арктике.

В связи с этим растет роль ВМФ, демонстрирующего морскую мощь России и способного защитить национальные интересы, уточнил он. "Без ВМФ и береговой охраны серьезно снижаются политические и внешнеэкономические возможности России на целом ряде направлений. Именно поэтому определение будущего облика флота находится в числе важнейших приоритетов Морской коллегии", - подчеркнул помощник президента.

Патрушев напомнил, что по инициативе Морколлегии были разработаны и утверждены президентом РФ Стратегия развития ВМФ на период до 2050 года и Стратегия развития корабельного состава органов ФСБ.

"В этих документах сформулированы основные требования к будущему составу и перспективному облику флота, его основные задачи в мирное и военное время", - отметил он.