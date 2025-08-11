Отдельный акцент в их работе сделан на безопасности судоходства и морской инфраструктуры, уточнил помощник президента

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Формирование региональных морских советов в Донбассе и Новороссии, чья экономика связана с использованием Азово-Черноморского бассейна, завершается. Об этом рассказал помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Для нас крайне важно, чтобы национальная морская политика реализовывалась в приморских регионах, каждый из которых имеет свою специфику, свои проблемы. Поэтому в этом году на новый уровень поднята деятельность региональных морских советов", - подчеркнул Патрушев в интервью "Российской газете".

"Завершается их [морских советов] формирование в новых субъектах Федерации, чья экономика неразрывно связана с использованием Азово-Черноморского бассейна. Отдельный акцент в их работе сделан на безопасности судоходства и морской инфраструктуры", - уточнил помощник президента РФ.

Патрушев также напомнил, что в составе Морской коллегии, помимо президиума, заработали советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов России в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

"По линии всех этих советов уже подготовлены дополнительные меры, направленные на укрепление позиций государства в Мировом океане, на развитие флота, транспортной инфраструктуры и морской науки", - резюмировал он.