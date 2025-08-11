Памфилова призвала ЦИК Молдовы увеличить число участков для голосования в России

Председатель российской комиссии напомнила, что избирательный кодекс Молдовы позволяет открывать зарубежные участки в населенных пунктах, где проживают или временно находятся более 500 избирателей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Председатель ЦИК России Элла Памфилова обратилась к главе ЦИК Молдовы Анжелике Караман и директору БДИПЧ ОБСЕ Марии Телалиан с просьбой рассмотреть возможность открытия дополнительных избирательных участков на территории РФ для граждан Молдовы на предстоящих парламентских выборах. Обращение опубликовала пресс-служба ЦИК России.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК РФ, поводом стали многочисленные обращения молдавских избирателей, находящихся в России. По словам Памфиловой, на выборах в парламент, назначенных на 28 сентября, как и год назад на президентских выборах, в России планируется открыть лишь два участка - оба в Москве. "В России временно находятся и проживают более полумиллиона граждан Молдовы. Два участка на 500 тысяч избирателей?!" - заявила она, подчеркнув, что это лишит подавляющее большинство молдавских граждан возможности проголосовать.

Памфилова напомнила, что избирательный кодекс Молдовы позволяет открывать зарубежные участки в населенных пунктах, где проживают или временно находятся более 500 избирателей. "Избиратели республики выражают надежду, что ЦИК Молдовы, уважая закон и своих граждан, пойдет им навстречу, и просят нас оказать содействие в организации дополнительных участков. ЦИК России готова, в случае поступления соответствующего обращения молдавской стороны, оказать необходимую помощь, обеспечив технические и логистические аспекты процесса голосования", - отметила глава ЦИК РФ.

По ее словам, по официальной информации ЦИК Молдовы, среди 125 тыс. граждан, зарегистрировавшихся для голосования за рубежом, 25 тыс. находятся в России - это 20% от общего числа зарубежных избирателей. При этом, указала Памфилова, в странах с меньшей численностью граждан Молдовы планируется открыть значительно больше участков: в Италии (23 тыс. избирателей) - 40 участков, в Германии (15 тыс.) - 36, во Франции - 26, в Великобритании - 23, в Румынии - 23, в США - 22, в Испании - 14, в Ирландии - 12.