Диппредставительство задалось вопросом, кто полгода не давал разрешения на обнародование интервью

СТОКГОЛЬМ, 11 августа. /ТАСС/. Интервью посла России в Швеции Сергея Беляева подкасту Gott Snack (в переводе - "Хороший разговор") не публиковали шесть месяцев. В дипмиссии задают вопрос, кто именно не давал разрешения на его выпуск, говорится в комментарии в Telegram-канале российского представительства.

Посол дал двухчасовое интервью ведущим шведского подкаста по их просьбе 4 февраля. 6 августа вышла первая часть интервью с ремаркой: "После месяцев переговоров мы получили разрешение выпустить это". "В этой связи весьма любопытно, кто же в Швеции, позиционирующей себя "оплотом свободы слова и прессы", целых шесть месяцев не давал разрешения на обнародование интервью посла России? Видимо, этот вопрос останется открытым", - отмечают в посольстве.

Российские дипломаты подчеркивают, что у дипмиссии такого разрешения никто не спрашивал. "В то же время со своей стороны считаем неприемлемым платный доступ к большей части интервью (для широкой общественности доступны лишь 22 минуты выпуска, а с его полной версией можно ознакомиться по платной подписке). Этот момент с нами согласован не был", - поясняют в дипломатическом представительстве.