Он ранее исполнял обязанности председателя правительства региона

МОСКВА. 11 августа. /ТАСС/. Председателем правительства Республики Мордовия назначен Батыр Эмеев, занимавший ранее должность зампреда, а затем исполнявший обязанности председателя правительства. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня Батыр Эмеев - председатель правительства Республики Мордовия. Поздравляю, успехов в работе на благо Мордовии", - написал Здунов.

Как сообщается на сайте правительства Мордовии, Эмеев родился в 1984 году в городе Кизилюрт в Дагестане, окончил Российский университет дружбы народов по специальностям "Мировая экономика" (2007 год) и "Юриспруденция" (2010 год). С 2007 года работал в министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации, затем был финансовым директором промышленного предприятия, после работал в министерстве промышленности и энергетики Дагестана, а с 2020 года возглавил министерство и стал первым заместителем председателя правительства республики. В декабре 2022 года указом главы Мордовии назначен заместителем председателя правительства республики. Эмеев женат, воспитывает четверых детей.