Захарова: другие страны обойдутся без советов Зеленского

По словам официального представителя МИД РФ, единственный, кому нужна забота Владимира Зеленского, - народ Украины

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Народы и главы других стран обойдутся без советов Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова телеканалу "ТВ Центр", комментируя слова Зеленского, который заявил, что президент России Владимир Путин "попытается обмануть" американского лидера Дональда Трампа на переговорах на Аляске.

"Единственное, кому нужна забота Зеленского, - народ Украины. Но именно до них Зеленскому нет на какого дела", - сказала дипломат. Комментарий опубликован в Telegram-канале телеканала.

По словам Захаровой, народы и главы других государств "как-нибудь обойдутся без его никчемных советов".