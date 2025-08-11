Председатель комитета Совета Федерации по международным делам также отметил отсутствие реакции на инициативу украинского омбудсмена Елены Ивановской о прекращении поддержки русского языка "от знаменитых умов Брюсселя и Евросоюза в целом"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя высказывания нового уполномоченного по защите государственного языка на Украине Елены Ивановской о прекращении поддержки русского языка, призвал остановить "провокаторов и злопыхателей без ума и совести".

Ивановская считает необходимым исключить русский из списка языков, которые требуют поддержки и особой защиты Киева. В качестве обоснования такого шага она назвала необходимость привести положения закона "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" в соответствие с положениями обновленного перевода хартии. Омбудсмен в письме премьер-министру утверждала, что из-за некорректного перевода хартии Россия длительное время обвиняет Украину в несоблюдении международных обязательств.

"Послушайте, давайте все же остановим провокаторов и злопыхателей без ума и совести! Вдумайтесь в заявление уполномоченного по защите государственного языка на Украине Елены Ивановской. Эта дама призывает исключить русский язык из перечня языков, защищаемых в рамках Европейской хартии. Мадам, вы находитесь в шаге от того, чтобы запретить русских как нацию Европы и предложить создать механизмы для выполнения этой масштабной задачи. В истории это уже бывало", - написал Карасин в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что на данный момент не видно никакой реакции на эту инициативу "от знаменитых умов Брюсселя и Евросоюза в целом".