Постпредство РФ при ООН: всех виновных в подрыве "Северных потоков" накажут

По словам и.о. постоянного представителя России при организации Дмитрия Полянского, как бы ни ухищрялись Берлин и те, кто искусственно сдерживает публикацию немецкого расследования, правда все равно выйдет наружу

ООН, 11 августа. /ТАСС/. Правда относительно подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" несмотря на противодействие западных стран выйдет наружу, все виновные в этом преступлении будут найдены и понесут наказание. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Что касается терроризма на море, то в чистом виде - это большая редкость. Из резонансных терактов подобного плана за последнее время можно упомянуть разве что подрыв веток российских газопроводов "Северный поток 1 и 2" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Этот инцидент, ставший возможным, как мы все понимаем, в условиях оголтелой антироссийской линии предыдущей американской администрации во главе с Джо Байденом, безусловно, создал серьезные риски для международного мира и безопасности. При этом любые наши попытки инициировать независимое международное расследование этого преступного деяния или принять иные меры по линии Совета Безопасности по теме неизменно блокировались его членами из числа западных стран, что заставляет лишний раз задуматься над обстоятельствами подготовки и осуществления этого акта терроризма, - сказал он на дебатах Совета Безопасности по теме морской безопасности. - Как известно, "эффективные" расследования Дании и Швеции закончились с нулевым результатом. Власти же ФРГ по-прежнему тянут время и последовательно уклоняются от предоставления субстантивной информации о ходе расследования как Совету Безопасности, так и всему международному сообществу, что подпитывает различного рода инсинуации и абсолютно неправдоподобные версии в международных СМИ. Однако, как бы ни ухищрялись Берлин и те, кто искусственно сдерживает публикацию немецкого расследования, правда все равно выйдет наружу, и все виновные будут найдены и наказаны".

В конце сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения, произошедшие на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В результате уцелела только одна нитка "Северного потока - 2". Генеральная прокуратура РФ инициировала после повреждения газопроводов возбуждение дела об акте международного терроризма. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.