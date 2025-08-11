Это позволит сдвинуть с места решение многих вопросов, в том числе о восстановлении авиасообщения между Россией и США, отметил замглавы МИД

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа придаст импульс нормализации отношений между странами.

"Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов [восстановление авиасообщения - прим. ТАСС]", - заявил "Известиям" дипломат.

"Хотя понятно, что в фокусе внимания лидеров будут совсем другие темы", - добавил Рябков.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.