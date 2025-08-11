Президент США уделяет внимание региону в контексте присоединения Гренландии и Канады, а также перенимания опыта РФ в развитии логистики и инфраструктуры в высоких широтах, сказал доктор экономических наук

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Выбор Аляски местом встречи президентов России и США может означать, что у американского лидера Дональда Трампа сохраняется интерес к освоению арктических территорий, в том числе к идее присоединения Гренландии и Канады, а также российскому опыту развития логистики и инфраструктуры в высоких широтах. Такое мнение высказал ТАСС доктор экономических наук профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Фадеев.

Проведение переговоров президента РФ Владимира Путина и Трампа запланировано на 15 августа на Аляске. Многие эксперты говорят о том, что место встречи не является случайным и считают, что у России и США большой потенциал развития проектов в Арктике.

"Россия всегда была открыта для сотрудничества с международными партнерами. И Арктика - именно та территория, где сотрудничество может быть максимально эффективным. Арктика по-прежнему интересует Трампа в контексте приобретения Гренландии и присоединения Канады в качестве 51-го штата, а российский опыт обустройства Арктики, проживания в ней, транспортировки нефти и газа во льдах может быть интересен Америке с точки зрения компетенций применительно к Гренландии и Канаде", - считает Фадеев.

Он отметил, что встреча президентов Путина и Трампа на Аляске может стать логичным продолжением переговоров в феврале в Эр-Рияде двух стран о совместных проектах в Арктике, помимо обсуждения украинского кризиса. Эксперт добавил, что сейчас Арктика - это перспективная экономическая зона с возможностями международного взаимодействия по самым разным направлениям, в том числе потенциального освоения Россией и США углеводородного потенциала территории.

"Мы уже начинали сотрудничать с США. В 2012 году были подписаны соглашения между российской компанией "Роснефть" и компаниями ExxonMobil и General Electric. Это сотрудничество завершилось весьма успешным открытием месторождения "Победа" в Карском море, но потом из-за осложнений российско-американских отношений в 2014 году взаимодействие было заморожено, а компания ExxonMobil вынужденно покинула проект", - пояснил Фадеев.

Другие сферы сотрудничества

Однако же, как отметил эксперт, освоение углеводородного потенциала Арктики - одно из возможных направлений договоренностей между США и Россией. В зоне интересов двух стран могут быть совместные логистические проекты, включая развитие Северного морского пути и даже возврата к идее создания Северного воздушного моста, который в 2000-е годы предполагал осуществление кросс-полярных перелетов из Юго-Восточной Азии через Арктику в Северную Америку.

"Арктика уже становится полигоном большой активности. И Россия, и США имеют интересы и в сфере оборонно-промышленного комплекса в регионе, и в сфере добычи биологических ресурсов, аквакультур, развитии транспортного сектора. Таким образом, регион начинает быть действительно обжитой территорией. И, конечно, наиболее актуально сейчас сотрудничество в сфере экологии, защиты окружающей среды, поскольку те страны, которые имеют выход к Северному Ледовитому океану, несут ответственность перед всеми другими государствами за состояние арктической зоны. Такие крупные державы, как Россия и США, обладают всеми необходимыми знаниями, технологиями, чтобы сохранить хрупкую экосистему Арктики", - заключил Фадеев.