Премьер-министры обсудят перспективы укрепления торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин прибудет 14 августа в Киргизию с официальным визитом и проведет переговоры с главой правительства республики Адылбеком Касымалиевым. О графике премьера сообщает пресс-служба кабмина.

Как анонсируется, на переговорах в Чолпон-Ате на Иссык-Куле руководители правительств двух стран намерены "обсудить перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества". Кроме того, премьеры уделят внимание "развитию практической кооперации в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других отраслях".

Особое внимание, указывает кабмин, главы правительств уделят московским договоренностям, которых достигли президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров в июле 2025 года. Руководители двух стран обсуждали, в частности, работу российских предприятий в республике, инвестиции и вопросы обучения.

Как сообщала Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), 14-15 августа в Чолпон-Ате пройдут мероприятия по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности заседание Евразийского межправительственного совета. Как ожидается, на нем будут предварительно подведены итоги сотрудничества в ЕАЭС за 2024 год, в том числе в части формирования общего рынка нефти и газа, а также обсуждены концепции формирования общих рынков лекарств и медицинских изделий.