Отдельное разрешение получат по дипломатическим каналам, рассказал ТАСС заведующий кафедрой международного частного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Отдельное разрешение по дипломатическим каналам будет получено на полет президента РФ Владимира Путина над территорией США и его приземление на Аляске для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Для безопасности полета самолет, скорее всего, полетит из Чукотки через Берингов пролив, рассказал ТАСС заведующий кафедрой международного частного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Владимир Канашевский.

"Страны вправе запрещать полеты над своей территорией, как это сделали Российская Федерация и США для воздушных судов друг другу в 2022 году. Следовательно, на полет президента Российской Федерации над территорией США и его приземление на Аляску будет получено отдельное разрешение по дипломатическим каналам. Для минимизации риска полета над территориями третьих стран президент Российской Федерации с высокой степенью вероятности полетит из Чукотки через Берингов пролив. Во всяком случае, этот вариант выглядит наиболее логичным", - сказал юрист.

Канашевский напомнил, что полеты гражданских судов регулируются Монреальской конвенцией об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 года, участниками которой являются Российская Федерация и США, а также двусторонним соглашением между правительством США и правительством Российской Федерации о воздушном сообщении 1994 года.

"Страны ЕС в конце февраля 2022 года также ввели запреты на полеты над территорией ЕС для российских воздушных судов и на посадку на европейской территории, за исключением экстренных случаев. Такие же запреты ввели некоторые другие недружественные страны - США, Норвегия, Великобритания, Канада, Исландия. В ответ на эти действия в конце февраля 2022 года Российская Федерация также запретила пролет над своей территорией воздушных судов из 36 недружественных стран, среди которых страны ЕС, США, Норвегия, Великобритания, Канада, Исландия, Швейцария", - напомнил юрист.

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Это будет первая очная встреча Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом в январе 2025 года.