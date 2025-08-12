Председатель Госдумы примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе российской делегации 14-15 августа посетит столицу КНДР Пхеньян и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе российской делегации по приглашению Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики посетит город Пхеньян. В программе визита, который состоится с 14 по 15 августа, - участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи", - говорится в сообщении.