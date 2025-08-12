Захарова: Запад хочет использовать ИИ для удержания гегемонии в мире

Дипломат добавила, что эти "потуги" западных стран требуют от них дополнительных дезинформационных усилий, "чем они с упоением и занимаются"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Страны Запада хотят монополизировать технологии искусственного интеллекта в надежде удержать ускользающую гегемонию в информационной среде. Об этом заявила в интервью изданию "Эксперт" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Становление многополярного мира, появление новых, по-настоящему независимых и суверенных центров силы пугает Запад, цепляющийся за ускользающую гегемонию. Там, очевидно, рассчитывают воспользоваться переходом к новому технологическому укладу и, монополизировав технологии искусственного интеллекта, открыть эпоху "Неоколон-ИИ-ализма", - отметила она.

Дипломат добавила, что эти "потуги" Запада требуют от них дополнительных дезинформационных усилий, "чем они с упоением и занимаются". "Отсюда и постоянные попытки очернить не только нашу страну, но и БРИКС, наших партнеров, страны Африки, Азии, Латинской Америки", - подчеркнула Захарова.

Самое действенное оружие против дезинформации, по словам официального представителя МИД РФ, - правда и факты. Она отметила, что в качестве инструментария для этого Россия использует все доступные средства - и традиционные, и новые.

"Например, задействуются возможности цифровой дипломатии. В этой области МИД России - один из мировых лидеров: при помощи нашей цифровой сети, аккаунтов министерства, наших загранучреждений, российских дипломатов мы доносим правду и объективную информацию о нашей стране. Удается достучаться до аудитории даже самых отдаленных стран. Правда пробивается и через цензуру, и блокировки", - подчеркнула дипломат.

"В странах Запада сегодня имеется колоссальный запрос на достоверную информацию и разные точки зрения", - заключила Захарова.