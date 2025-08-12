Захарова сообщила об информационной войне "за прошлое, настоящее и будущее"

Официальный представитель МИД РФ указала, что переписывание истории можно рассматривать как "потенциальный суперфейк Запада"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Информационная война в мире идет одновременно за прошлое, настоящее и будущее, от ее исхода будет зависеть многое. Об этом заявила в интервью изданию "Эксперт" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам представителя российского дипведомства, переписывание истории можно рассматривать как "потенциальный суперфейк Запада".

"То, что мы наблюдаем в последние годы, - подмена фактов, война с памятниками с целью уничтожения физических свидетельств подвигов советского народа, реабилитация нацистов и обеление коллаборационистов, переписывание школьных и университетских учебников истории, применение технологий ИИ в псевдодокументальной хронике и в целях подделки архивов - все это указывает на возможную злонамеренную синергию этих отдельных элементов для глубинной переделки истории на новом технологическом уровне", - сказала Захарова.

Дипломат указала, что "нельзя расслабляться ни на секунду". По ее мнению, действия коллективного Запада "подталкивают всю планету к катастрофе, загоняют все страны в мир лжи и постправды".

"Мы не имеем права сдаться и отказаться от правды - за нее необходимо бороться, отстаивать каждый день и каждый час", - заключила она.