Восточный экономический форум стал одним из эффективных инструментов опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока, отметил зампредседателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Восточный экономический форум стал площадкой укрепления культурных и экономических связей с дружественными России странами. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председателя Организационного комитета ВЭФ Юрия Трутнева.

"Стоит отметить, что ВЭФ стал площадкой укрепления культурных и экономических связей с дружественными России странами. Мы открыты для взаимодействия с теми, кто готов работать на взаимовыгодных партнерских условиях", - сказал Трутнев.

Он отметил, что Восточный экономический форум стал одним из эффективных инструментов опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока. По его словам, на полях форума обсуждаются наиболее актуальные вопросы привлечения инвестиций, создания новых предприятий и проектов, стимулирования различных отраслей экономики, улучшения социальной инфраструктуры и повышения качества жизни.

"Благодаря заключенным инвестиционным соглашениям на Дальнем Востоке уже построились и еще создаются новые высокотехнологичные предприятия, формируются высокооплачиваемые рабочие места. Большую роль для Дальнего Востока играет проводимая по поручению президента России реализация мастер-планов дальневосточных городов. По сути, это исторический шанс преобразить городские пространства и поменять условия жизни жителей Дальнего Востока. Среди важных тем этого года: обсуждение технологического развития и привлечение технологий, растущие на Дальнем Востоке потребности в энергетике", - добавил Трутнев.

Деловая программа форума

В 2025 году в рамках деловой программы ВЭФ пройдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Так, социально-экономическое развитие макрорегиона и создание условий для устойчивого роста будет представлено в рамках трека "Дальний Восток - территория для жизни и развития". Участники обсудят вопросы подготовки кадров, внедрение новых технологий в обучение. Кроме того, будут проанализированы успешные кейсы использования программы "Дальневосточный гектар" для развития сельского хозяйства, предпринимательства и креативных проектов.

Вопросы привлечения инвестиций, развития технологий и интеграции Дальнего Востока в глобальную экономику будут подниматься на сессиях блока "Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция". В частности, будут обсуждаться проекты глубокой переработки углеводородов и их роль в экономике макрорегиона, возможности креативных индустрий как драйвера экономики, технологические инновации в сельском хозяйстве, развитие малого и среднего предпринимательства.

Направление "Открытость и взаимовыгодное партнерство - основа стабильности" будет посвящено международному сотрудничеству, развитию трансграничных проектов и укреплению партнерских связей. Будет обсуждаться развитие острова Большой Уссурийский, культурных и гуманитарных связей со странами АТР. В рамках трека "Технологии: от теории к экономическим эффектам" эксперты изучат возможности автоматизации в промышленности, судостроении и добыче полезных ископаемых, перспективы внедрения искусственного интеллекта в различные процессы. Сессии, посвященные программе северного завоза, развитию Северного морского пути, контейнерной логистике, пройдут в рамках трека "Артерии роста: как логистика меняет экономику".

Отдельное внимание будет уделено развитию городской среды. В рамках блока "Города - для жизни людей" эксперты рассмотрят успешные практики благоустройства и вовлечения жителей в развитие населенных пунктов, меры государственной поддержки для развития инфраструктуры и туризма, а также обновление городов. Мероприятия блока "В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка" будут затрагивать развитие государственно-частного партнерства в различных сферах. Участники обсудят законодательные инициативы, инвестиционные стимулы и перезагрузку существующих инструментов поддержки.

О форуме

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания".