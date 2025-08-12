Первый зампред комитета СФ по международным делам предположил, что на предстоящей встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа также обсудят экономику и дипломатические отношения стран

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Европейские лидеры очень быстро отвернутся от Владимира Зеленского и попытаются наладить отношения с Россией. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия-24".

Джабаров отметил, что сейчас европейское руководство пытается доказать, что они все "идут одним фронтом" вместе с Зеленским, однако, ситуация может поменяться. "Я думаю, очень быстро они отвернутся от Зеленского, когда наступит час, и очень быстро попытаются бежать даже впереди [президента США Дональда] Трампа в попытке наладить с нами какие-то отношения", - сказал он.

Сенатор также прокомментировал предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина и Трампа 15 августа и предположил, что помимо украинского вопроса, главами государств будут обсуждаться вопросы экономики и восстановления дипломатических отношений. "Это, понятно, не произойдет за одну встречу, на это нужно время, а самое главное - терпение с обеих сторон", - добавил он.

Джабаров обратил внимание, что в решении украинского конфликта торг будет неуместен в отношении законных территорий Российской Федерации. "То есть, все четыре новых региона, а также давно вошедший в состав России Крым. Это наши конституционные земли, конституционные территории, и торговаться по этому вопросу никто с американцами, тем более с украинцами не будет", - заключил сенатор.

8 августа президент США сообщил, что рассчитывает на встречу с российским лидером на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.