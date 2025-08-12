Эксперт Карпович: Трамп может приехать в Ялту в случае признания Крыма российским

Проректор Дипломатической академии МИД РФ отметил, что в высказываниях американских чиновников и политиков всегда проскальзывало мнение о том, что полуостров никогда не был украинским

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Возможность приезда президента США Дональда Трампа на саммит в Ялту будет означать признание со стороны официального Вашингтона Крыма российским. Таким мнением поделился с ТАСС проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович.

"Российский шаг доброй воли о том, что мы готовы приехать на Аляску 15 августа и разговаривать, подчеркивает, что мы готовы решать конфликт политико-дипломатическими средствами. При этом Вооруженные силы РФ на поле боя планомерно наступают и идут вперед", - сказал Карпович.

"В СМИ говорится о том, что Трамп приедет в Россию. Естественно, Крым с учетом приезда американского президента де-факто будет признан российской территорией, - отметил проректор Дипакадемии, отвечая на вопрос о возможности приезда американского лидера в Ялту. - Мы двигаемся вперед, что крайне важно".

"В высказываниях американских чиновников и политиков различного рода всегда проскальзывало мнение о том, что Крым никогда не был украинским. Большинство американских политиков понимает, что решение Никиты Хрущева о передаче Крыма было продиктовано текущей ситуацией и носило, скорее, сиюминутный характер", - обратил внимание Карпович.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.