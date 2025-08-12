Официальный представитель МИД РФ указала, что украинцы, которые просят забрать их домой, Банковой не нужны

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский все еще отказывается забирать украинских военнопленных из опубликованного списка в 1 тыс. фамилий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины? Помните, как они кричали, что им нужны якобы украденные Россией украинские дети, имена которых никто никогда нигде не публиковал? А вот тысяча настоящих, не вымышленных граждан Украины, которые просят забрать их домой, Банковой не нужны", - написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что Киеву не нужны были тела погибших украинцев, которые забрали только под давлением мировой общественности, "когда народы вздрогнули от такой дичи". "Теперь не забирают живых. Родственники пленных подписывают петиции, на коленях умоляют Банковую позволить воинам вернуться. Киевскорежимный агитпром молчит, осознавая, что их потом кинут в мясной штурм и не заберут ни живыми, ни мертвыми", - добавила официальный представитель дипведомства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Киев лишь выборочно забирает предлагаемых Россией на обмен пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), уже набралась 1 тыс. таких "отказников".

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших. Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей, сообщал помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский.