Пушков назвал декларацию политиков ЕС по Украине демагогией и фикцией

Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике заявил, что основной целью документа является защита курса на продолжение конфликта

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Декларация европейских руководителей о переговорах по Украине является демагогией и фикцией, ее основной целью является защита курса на продолжение конфликта на Украине. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

В совместной декларации 10 августа глава Еврокомиссии и лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании призвали Трампа вести переговоры с РФ "только в условиях перемирия" и "защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы". В заголовке документа прямо говорится, что он принят "в преддверии планируемой встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина".

"Руководители стран Европы обратились к Трампу с просьбой защитить их "интересы безопасности" в ходе переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным. Это чистая демагогия: интересы безопасности Европы ни в коей мере не зависят от того, как пройдут разделительные линии на Украине, и от того, на каких условиях будет достигнуто прекращение боевых действий. Ни в коей мере. По сути, евроруководители просят Трампа не о защите своей "безопасности" - это чистая фикция, а о защите их курса на продолжение войны - того самого курса, который действительно угрожает безопасности Европы", - сообщил Пушков в Telegram-канале.

Трамп сообщил в пятницу, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Это будет первая очная встреча Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом в январе 2025 года.