Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ указал, что страна хочет жить мирно

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Россия не хочет, чтобы соседние страны устанавливали ядерные боеголовки у нее "под забором". От этом заявил на пресс-конференции в ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Мы точно так же, как и американцы, хотим жить мирной жизнью. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Мы хотим, чтобы к нам не приходили с ядерными боеголовками и не устанавливали их под нашим забором, чтобы завтра на нас напасть", - сказал генерал-лейтенант.

Он принял участие в пресс-конференции, посвященной проведению с 12 по 15 августа медиафорума "Клуба народного единства" со Скоттом Риттером "Битва за правду".

Как заявил Алаудинов, для него нет ни одного государства, которое было бы важнее, чем Россия, а для Скотта Риттера это его родина - США.

Участники проходящего в ТАСС на этой неделе медиафорума обсудят создание международной коалиции журналистов и экспертов против цензуры, разработку дорожной карты по противодействию русофобской пропаганде, а также запуск серии расследований о нарушениях свободы слова в ЕС и США.