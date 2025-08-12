Встреча Путина и Трампа на Аляске

Глава МИД России и госсекретарь США подтвердили настрой на успешное проведение саммита

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили подготовку к предстоящей 15 августа встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия", - подчеркнули в ведомстве.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.