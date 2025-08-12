Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, в частности, изложил подходы к сотрудничеству в Арктике, акцентируя внимание на охрану окружающей среды и сохранение жизненного уклада коренных малочисленных народов Севера

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Россия готова поддержать неполитизированный экспертный диалог с Японией, несмотря на деградацию отношений, которая произошла по вине Токио. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи замглавы МИД РФ Михаила Галузина с находившейся в России делегацией руководства японского "Фонда мира Сасакава".

"С российской стороны было вновь подчеркнуто, что беспрецедентная деградация отношений между Россией и Японией произошла исключительно по вине официального Токио. Тем не менее, отмечалась готовность к поддержанию экспертного диалога в случае, если он будет носить неполитизированный характер", - отметили в министерстве. Кроме того, в ведомстве указали, что с учетом проявляемого Фондом интереса к арктической проблематике российская сторона изложила подходы к сотрудничеству в этом регионе, акцентируя внимание на охрану окружающей среды и сохранение жизненного уклада коренных малочисленных народов Севера.

"Японским политологам был также разъяснен принципиальный подход российской стороны к урегулированию украинского кризиса посредством устранения его первопричин - расширения НАТО на восток с попыткой поглощения Украины и созданием таким образом угрозы безопасности России и истребления киевским режимом всего русского", - заключили в МИД РФ.