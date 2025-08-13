После переговоров на Аляске РФ и США могут начать работу над экологией в Арктике

Страны могли бы совместно решить экологические проблемы в регионе, считает координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент РАНХиГС Александр Воротников

КРАСНОЯРСК, 13 августа. /ТАСС/. Россия и США могли бы наладить совместную работу по решению экологических проблем в Арктике после переговоров лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил ТАСС координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса

"Проблем в Арктике в настоящее время очень много. Причем и на единственной арктической территории США - Аляске. Например, это добыча углеводородов и ее влияние на окружающую среду. И США, и Россия вполне скооперироваться в этой сфере, в природосбережении арктических территорий. Аляска, несомненно, как и все арктические территории, понимает важность наличия пластика (микропластика) в своих водах. Это опасно для здоровья обитателей морей и океанов, а соответственно людей, которые эту продукцию употребляют", - сообщил Воротников.

По мнению эксперта, исходя из подходов Трампа, экономические проблемы и взаимодействие двух стран в их решении скорее всего будут обсуждаться на встрече лидеров государств. Воротников считает, что совместный российско-американский проект по исследованию наличия пластика в арктических водах с поиском путей решения проблемы мог бы иметь высокие перспективы.

Еще одной темой перспективного сотрудничества, подчеркивает ученый, могло быть создание и развитие центров управления данными для развития искусственного интеллекта, в том числе и в Арктике, в этой сфере у каждой из стран есть собственные наработки.