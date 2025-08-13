В ходе этого диалога будет заложена основа для решения наболевших проблем и острых вопросов с учетом интересов сторон и их союзников, отметил депутат Госдумы от Республики Крым, член парламентского комитета по безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа дает исторический шанс для налаживания всестороннего сотрудничества между странами, однако мгновенного решения копившихся десятилетиями проблем ждать не стоит. Такое мнение выразил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

"Вне сомнение, это будет знаковая встреча лидеров двух ядерных держав, которая даст возможность закончить опасную и продолжительную игру в испорченный телефон. Это позволит воочию, без посредников провести знаменательный двусторонний диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, способный открыть новые перспективы и дать исторический шанс для налаживания всестороннего сотрудничества и урегулирования спровоцированных извне разрушительных конфликтов и бессмысленных экономических войн", - сказал Шеремет.

Депутат уверен, что в ходе этого диалога будет прежде всего заложена прочная основа для решения многих наболевших проблем и острых вопросов с учетом интересов сторон и их союзников. "На данной встрече будут приняты в формате доброй воли лишь точечные решения, но в целом не стоит ждать мгновенных решений в отношении десятилетиями копившихся животрепещущих проблем. На ней лишь будут намечены и согласованы пути их разрешения с последующей детальной проработкой сроков их реализации ответственными сторонами", - сказал Шеремет.