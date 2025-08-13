Официальный представитель МИД России также назвала реакцию на саммит лакмусовой бумажкой

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Реакция на предстоящий саммит России и США на Аляске является лакмусовой бумажкой, делится на здоровые силы, желающих удачи и прорывных решений, и тех, кто "шипит и извивается". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Я думаю, что это прекрасная такая лакмусовая бумажка - реакция всех на эту встречу, - сказала она. - Она [реакция], я считаю, является таким признанием - "чьих ты будешь", на какой стороне истории ты находишься, что ты из себя даже представляешь. <...> И я считаю, что эта реакция делится на две группы или на два качества. Первое - те здоровые силы, именно здоровые, - я не говорю хорошие, плохие, правильные, которые желают удачи, которые желают <...> и дальше вариации: прорывных решений, каких-то решений, которые могут привести к прорывным решениям, желают добиться, достичь, урегулировать, договориться, обговорить и так далее".

"Вторая группа - это те, которые шипят, как будто на них святой водой капнули, которые извиваются, которые вылезают из-под камней, которые, наоборот, вместо пожеланий успеха, желают чего угодно, но только не каких-то шагов или достижений, которые привели бы к урегулированию ситуации. Они находят любой повод, любую лазейку. Именно как вот эти, понимаете, лукавые змеи-искусители, они находят любую лазейку только для того, чтобы опять же вот этой ложью, этой ложной заботой о мнимых ценностях увести разговор в другую сторону", - добавила она.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, как ожидается, пройдет 15 августа на Аляске.

Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Германия организует 13 августа онлайн-встречу по Украине в преддверии предстоящего саммита РФ и США. Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина не признает решения саммита России и США на Аляске, принятые без ее участия.