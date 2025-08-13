Пушилин назвал место основных боев на великоновоселковском направлении

Они идут в районе села Александроград у границы с Днепропетровской областью, уточнил глава ДНР

ДОНЕЦК, 13 августа. /ТАСС/. Основные боевые действия на великоновоселковском направлении в ДНР завязались в районе села Александроград у границы с Днепропетровской областью, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

"Если в целом говорить по линии фронта, то сейчас ситуация, скажем так, полностью контролируема нашими подразделениями. Это касается практически каждого направления - хоть это великоновоселковское направление, где сейчас основные бои [идут] в районе Александрограда - это уже, скажем так, на границе Днепропетровской области", - сказал Пушилин.

Он отметил определенные успехи российских сил в этом районе. ВС РФ продолжили продвижение после освобождения Часова Яра, но рельеф местности пока позволяет ВСУ сопротивляться. На краснолиманском направлении российские военные закрепились на более выгодных позициях.

Ранее Пушилин сообщил, что на великоновоселковском направлении бои идут на территории Днепропетровской области или у границы с ней.