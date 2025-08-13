В заксобрания баллотируются 183 кандидата в 11 субъектах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 1 600 участников и ветеранов специальной военной операции выдвинуты кандидатами на выборах всех уровней в рамках единого дня голосования, 1 397 из них уже зарегистрированы. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

"По состоянию на 12 августа на выборах всех уровней были выдвинуты кандидатами 1 607 участников и ветеранов СВО. Из них 1 397 человек зарегистрированы кандидатами", - сообщили в ЦИК РФ.

По данным комиссии, в выборах глав субъектов участвуют два кандидата - участника СВО в двух регионах. В заксобрания баллотируются 183 кандидата в 11 субъектах, еще четверо - на дополнительных выборах в четырех регионах. На выборы депутатов столичных городов выдвинуты 156 кандидатов в 24 регионах. Наибольшее число участников и ветеранов СВО - 1 052 человека - зарегистрированы на выборах в органы местного самоуправления в 67 регионах страны.