В частности, они затронут тему украинского кризиса, предположил дипломат Алексей Фадеев

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске должна позволить сконцентрироваться на обсуждении всех накопившихся вопросов в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Данная встреча, полагаем, должна позволить сконцентрироваться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути становления нормального, функционального двустороннего диалога, который имеет важнейшее значение с точки зрения обеспечения международного мира и стабильности", - сказал он.