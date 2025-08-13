Ежедневно у здания СИЗО, где содержится Евгения Гуцул, проходят акции протеста, отметил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Приговор главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул распространяет в республике атмосферу страха и на корню уничтожает остатки молдавской демократии. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев

"5 августа режим [президента Молдавии] Майи Санду вынес приговор законно избранной главе Гагаузии Евгении Гуцул по обвинению в якобы незаконном финансировании политических партий и избирательных компаний. Мать двоих несовершеннолетних детей осудили на семь лет лишения свободы. При этом с взысканием штрафа в $2,4 млн и конфискацией имущества, - сказал он. - Этот бесчеловечный акт вызвал негодование и гнев жителей республики. Ежедневно у здания СИЗО, где содержится Евгения Гуцул, проходят акции протеста. 6 августа Народное собрание Гагаузии приняло специальную резолюцию с требованием освобождение главы автономии и объективного рассмотрения ее дела".

Фадеев отметил, что пикеты в поддержку Гуцул прошли у диппредставительств Молдавии в нескольких странах. "Очевидно, что в стремлении зацепиться за власть нынешнее руководство Молдавии не гнушается использованием никаких, даже самых одиозных средств, распространяет в республике атмосферу страха перед мнимой российской угрозой, в которую никто не верит. И буквально на корню уничтожает в стране остатки демократии, - подчеркнул дипломат. - Такая политика ведет только к дальнейшей поляризации общества, подрыву внутриполитической стабильности".