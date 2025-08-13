Встреча пройдет 15 августа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что европейские страны не станут предпринимать провокации, которые могли бы препятствовать проведению саммита РФ и США на Аляске. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Мы в любом случае будем следить за действиями европейских стран в связи с предстоящим саммитом и рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких шагов, которые бы препятствовали его проведению и достижению конструктивных договоренностей", - сказал он.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кроме того, как отметил Ушаков, "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы" России и США, "просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов". Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.