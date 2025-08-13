МИД РФ: ответа от Киева по идее создания трех рабочих групп для переговоров нет

При этом заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев подтвердил, что в ходе контактов эти вопросы обсуждаются, "находятся по-прежнему на столе"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Москва пока не получила формального ответа от Киева на инициативу о создании трех рабочих групп для переговоров. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев.

"На встрече в Стамбуле 23 июля украинской стороне была предложена инициатива сформировать три рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам, которые работали бы, в частности, в режиме видео-конференц-связи. Формального ответа от Киева мы пока не получили", - отметил дипломат.

При этом он подтвердил, что в ходе контактов эти вопросы обсуждаются, "находятся по-прежнему на столе". "Рассчитываем, что группы будут сформированы и как можно скорее приступят к совместной работе", - добавил Фадеев.