МИД РФ: планы Израиля по расширению операции в Газе угрожают безопасности региона

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Необходимо не допустить полного уничтожения сектора Газа, планы Израиля по расширению операции там угрожают безопасности Ближневосточного региона. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Считаем, что идти на реализацию таких планов чрезвычайно рискованно, может привести к дальнейшей деградации ситуации на оккупированных территориях. Самыми серьезными негативными последствиями как для безопасности самого государства Израиль, так и всего Ближневосточного региона, - указал дипломат. - Свою первоочередную задачу сейчас видим в том, чтобы не допустить полного уничтожения Газы, предотвратить рост жертв среди гражданского населения. Добиться этих целей можно только через скорейшее достижение перемирия".

Фадеев указал, что, несмотря на старания стран-посредниц, прямые контакты между ХАМАС и израильским руководством по-прежнему не дают осязаемых результатов. "Считаем важным со своей стороны призвать к скорейшему нахождению взаимоприемлемых развязок и выходу на устойчивый режим прекращения огня, что позволило бы перейти к практическим шагам по выработке долгосрочного решения палестинской проблемы", - добавил он.

Вечером 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху план взятия под контроль всей территории города Газа и расширения операции в палестинском анклаве.