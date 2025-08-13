Частота обстрелов закономерно увеличивается перед важными международными переговорами, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Киевский режим намеренно усиливает обстрелы, террористические и информационные провокации в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в преддверии важных международных встреч и переговоров по Украине. Об этом заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Регулярные обстрелы нацелены не столько на повреждение инфраструктуры, сколько являются тщательно синхронизированными с дипломатическим календарем информационными провокациями. Их частота закономерно увеличивается перед важными международными переговорами", - сказала она.